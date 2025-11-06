Jetour представил гибридный T1 с запасом хода 1500 км и мощностью 590 л.с.

Компания Jetour, входящая в состав Chery, представила гибридную версию кроссовера Shanhai T1 AWD. На родине модель оценивается от 157 900 юаней (примерно 1 770 000 рублей).

Shanhai T1 оснащен гибридной силовой установкой Chery Kunpeng C-DM, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 154 л.с. и два электромотора — на 201 и 235 л.с. соответственно. Суммарная мощность – 590 л.с. Комплектуется автомобиль коробкой DHT. Привод – полный. Кроссовер получил батарею емкостью 27,2 кВт·ч с запасом хода 147 км пробега на электротяге и 1500 км в гибридном режиме (по циклу CLTC).

Кроме этого, заявляется, что дорожный просвет составляет 185 мм, а углы въезда и съезда равны 28 и 29 градусов соответственно. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 600 миллиметров и буксировать прицеп массой до 1,6 тонны. Внутри установлены два экрана: 10,25-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8155.