Chery запустила премиальный бренд Jetour Zongheng и показала внедорожник мощностью 1632 л.с.

Китайская компания Chery объявила о создании нового премиального бренда Zongheng, который будет находиться под управлением марки Jetour и специализироваться на производстве роскошных внедорожников и пикапов

Первой моделью линейки станет внедорожник Jetour Zongheng G700, который поступит в продажу на китайском рынке в третьем квартале 2025 года. Также в планах бренда выпуск пикапа F700 и внедорожника G900 с впечатляющей мощностью 1632 л.с. Модели Jetour Zongheng будут предлагаться с двумя типами гибридных силовых установок. Гибридная система CDM-O включает 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 211 л.с. и электромотор на 408 л.с. Гибрид с увеличителем запаса хода CEM-O, помимо 2,0-литрового ДВС, оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью 1572 л.с. Оба поддерживают быструю зарядку батарей. Пополнение заряда с 20% до 80% займет всего 6 минут.

Jetour Zongheng G700 станет флагманским внедорожником бренда с рамной конструкцией, регулируемым клиренсом от 150 до 350 мм и шестиместным салоном. Внедорожник получит все актуальные “ноу-хау”, включая систему помощи водителю Huawei Qiankun, аудиосистему Lexicon и продвинутый мультимедийный комплекс. Другие модели линейки также могут удивить рядом решений. Пикап F700 будет оснащен задними распашными дверями и камерами вместо зеркал. А флагманский G900 сможет плавать до 40 минут благодаря водонепроницаемости стандарта IPX8.