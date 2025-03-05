Электрический кроссовер Li Auto i8 дебютирует этим летом

Китаи?ская компания Li Auto (Li Xiang) анонсировала премьеру нового электрического кроссовера i8, которая состоится в июле этого года

Для подогревания интереса к автомобилю, компания опубликовала короткии? видео ролик, на котором можно рассмотреть некоторые детали кроссовера. В целом, дизаи?н новинки выполнен в привычнои? стилистике бренда. Единственнои? интереснои? особенностью стал перенос передних фар от края кузова ближе к лобовому стеклу. Пока трудно сказать, насколько такое решение является практичным. По габаритам модель Li Auto i8 должна быть больше Tesla Model X, но вероятно, меньше Li Auto L9, чтобы не занять место флагмана бренда.

Официальные технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что i8 получит полныи? привод, которыи? обеспечивается двумя электромоторами суммарнои? мощностью 544 л.с. Также можно предположить, что автомобилю достанется батарея на 102,7 кВт*ч. Запас хода - 710 км по циклу CLTC.