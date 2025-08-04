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4 авг 2025

Li Auto i8 оказался в центре скандала из-за краш-теста с 8-тонным грузовиком

Li Auto i8 оказался в центре скандала из-за краш-теста с 8-тонным грузовиком
Автор фото: фирма-производитель

Новый электрический кроссовер Li Auto i8 оказался в центре внимания после публикации необычного краш-теста, где автомобиль столкнулся с 8-тонным грузовиком от Dongfeng. Ролик быстро разлетелся по китайским соцсетям и стал поводом для ожесточенных дискуссий

На видео i8 сталкивается лоб в лоб с грузовиком на скорости 100 км/ч. Удар был настолько сильным, что грузовик даже слегка подлетел в воздух. При этом Li Auto акцентировали внимание на том, что все ключевые элементы кузова i8 остались целыми, девять подушек безопасности сработали корректно, батарея не загорелась, а двери автоматически разблокировались.

Глава компании Ли Сян подчеркнул, что грузовик весил не меньше восьми тонн, и назвал испытание демонстрацией «исключительной безопасности автомобиля». Однако в сети эту демонстрацию восприняли иначе. Производитель грузовика Dongfeng обвинил Li Auto в использовании его продукции без разрешения и в манипуляции общественным мнением. Представители компании заявили, что тест не отражает реальных условий аварий, а видео дискредитирует их бренд. В свою очередь, Li Auto настояла на легитимности теста, заявив, что его проводило независимое агентство в полном соответствии с национальными стандартами. Агентство подтвердило, что тест действительно был сертифицирован и проведен по всем стандартам. Общественность, с другой стороны, проявляет недоверие, требуя провести повторный тест с независимыми наблюдателями. И все же, для большинства этот краш-тест стал своего рода мемом, и, возможно, именно такой реакции и ожидали в Li Auto.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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