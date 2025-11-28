Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2025

LiXiang анонсировала выпуск своих первых умных очков Livis

Автор фото: фирма-производитель

Очки будут выполнять роль персонального помощника с функцией искусственного интеллекта. Презентация нового аксессуара состоится 3 декабря

Умные очки позволят пользователям постоянно взаимодействовать с голосовым ассистентом LiXiang Tongxue, который работает на базе модели Mind GPT. Сообщается, что ИИ сможет распознавать голос не только владельца, но и окружающих. Само название Livis – это отсылка на ИИ Jarvis из комиксов Marvel, который создал изобретатель Тони Старк (Железный Человек).

Помимо очков, компания готовит и умную аудиосистему с функцией ИИ для своих автомобилей. При этом производить смартфоны компания не планирует.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

