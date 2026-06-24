Lixiang вывел на китайский рынок обновленный кроссовер L8

Компания Lixiang (Li Auto) начала продажи в Китае нового поколения Lixiang L8. Кроссовер предложен на родине по цене от 369 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,1 млн рублей. До конца 2026 года новинка должна выйти и на российский рынок

Одним из главных изменений стал отказ от трех рядов сидений. Такое решение позволило избежать внутренней конкуренции с флагманским L9 и одновременно увеличить пространство для пассажиров второго ряда. Кроме того, длина кузова выросла до 5135 мм, а колесная база — 3045 мм. Объем багажного отделения составляет 820 литров (2388 литров со сложенным задним рядом). Внутри имеются функции вентиляции и массажа у всех сидений, 29- и 21-дюймовые экраны информационно-развлекательной системы, а также 27 динамиков.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, которая включает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 156 л.с. и два электродвигателя. Суммарная мощность — 571 л.с. Заявленный разгон до «сотни» — 4,8 с. Комплектуется модель батареей емкостью 72,7 кВт·ч, которая обеспечивает до 430 км запаса хода на электротяге и 1670 км в гибридном режиме.