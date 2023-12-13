13 декабря 1933 года родился дизайнер Поль Брак

Сегодня, 13 декабря, исполняется 90 лет знаменитому французскому дизайнеру Полю Барку, создавшему культовые образы автомобилей Mercedes-Benz и BMW

Брак начал свою карьеру в области автомобильного дизайна в 1953 году, когда после окончания университета он получил работу в дизайн-студии Филиппа Шарбонно. В течение года он принимал участие в разработке кузовов для компании Pegaso и Citroen.

По завершению военной службы, в 1957 году он присоединился к отделу дизайна Daimler-Benz, где сыграл решающую роль в разработке ряда знаковых автомобилей. Именно в Mercedes Брак смог по-настоящему проникнуться автомобильным дизайном и приложить руку к созданию седанов S-класса W108 и W109, лимузина 600 W100, а также серии представительских седанов и купе W114 и W115. Однако его вершиной творчества считается родстер Pagoda SL W113.

Спустя 10 лет работы в Mercedes Бар принял решение вернуться обратно на родину, где в последующем получил должность в фирме Brissonneau Et Lotz. В 1970 году его пригласили занять пост главы дизайн отдела BMW в Мюнхене. Его самой известной работой в баварской компании считается концепт-кар E25 Turbo 1972 года. Также Барк создал BMW E12 5-серии, E21 3-серии, E24 6-серии и E23 7-серии.

С 1974 года до выхода на пенсию в 1994 году Поль Брак работал главным дизайнером интерьеров в Pegeout. В течение 20 лет он отвечал за создание интерьеров Peugeot 305, 505, 205, 405, 106, 406 и 206, а также работал над концептами Quasar, Proxima и Oxia.