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13 дек 2023

13 декабря 1933 года родился дизайнер Поль Брак

13 декабря 1933 года родился дизайнер Поль Брак

Сегодня, 13 декабря, исполняется 90 лет знаменитому французскому дизайнеру Полю Барку, создавшему культовые образы автомобилей Mercedes-Benz и BMW

Брак начал свою карьеру в области автомобильного дизайна в 1953 году, когда после окончания университета он получил работу в дизайн-студии Филиппа Шарбонно. В течение года он принимал участие в разработке кузовов для компании Pegaso и Citroen.

По завершению военной службы, в 1957 году он присоединился к отделу дизайна Daimler-Benz, где сыграл решающую роль в разработке ряда знаковых автомобилей. Именно в Mercedes Брак смог по-настоящему проникнуться  автомобильным дизайном и приложить руку к созданию седанов S-класса W108 и W109, лимузина 600 W100, а также серии представительских седанов и купе W114 и W115. Однако его вершиной творчества считается родстер Pagoda SL W113.

Спустя 10 лет работы в Mercedes Бар принял решение вернуться обратно на родину, где в последующем получил должность в фирме Brissonneau Et Lotz. В 1970 году его пригласили занять пост главы дизайн отдела BMW в Мюнхене. Его самой известной работой в баварской компании считается концепт-кар E25 Turbo 1972 года. Также Барк создал BMW E12 5-серии, E21 3-серии, E24 6-серии и E23 7-серии.

С 1974 года до выхода на пенсию в 1994 году Поль Брак работал главным дизайнером интерьеров в Pegeout. В течение 20 лет он отвечал за создание интерьеров Peugeot 305, 505, 205, 405, 106, 406 и 206, а также работал над концептами Quasar, Proxima и Oxia.

При написании новости использовалась информация:
hemmels

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