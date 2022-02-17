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17 фев 2022

23 февраля все москвичи и гости столицы смогут парковаться бесплатно

23 февраля все москвичи и гости столицы смогут парковаться бесплатно

В Москве в среду 23 февраля парковка на всех улицах станет бесплатной. В честь праздника даже стоянки с повышенным тарифом (380 рублей в час) не потребуют оплаты

«В праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин, поэтому парковки работают для вас бесплатно. Просим внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах — чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта», —  приводит официальный телеканал столичного Дептранса заявление руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

Есть одно маленькое исключение. Плоскостные парковки со шлагбаумами, их еще часто называют «перехватывающими» из-за расположения рядом с  конечными станциями метро,  остаются платными. Отметим, что тарифы здесь разные – и по пятьдесят рублей за час, и по четыреста рублей за час. Существует возможность и приобретать абонементы – недельные и месячные.

Между тем, и для обычных городских парковок можно купить абонемент. Стоимость здесь разнится в зависимости от зоны – в пределах Бульварного кольца и.т.д. Если говорить о возможности парковаться на всей территории платной парковки, то за нее каждый месяц придется отдавать по двадцать пять тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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