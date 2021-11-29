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29 ноя 2021

29 ноября 1948 года: построен первый австралийский автомобиль

29 ноября 1948 года: построен первый австралийский автомобиль

Мы уже не раз писали об автомобильной  промышленности разных стран -  Турция, Индия и.т.д. Сегодня на очереди Австралия и компания Holden!

Вообще история этой компании очень интересна. Основали ее в 1856 году. По началу, напрямую она не занималась автомобилестроением – компания производила автомобильные запчасти и коляски для мотоциклов. Максимум, который она могла себе позволить – производство автомобильных кузовов.  Даже в начале тридцатых годов, когда Holden стал частью General Motors, фирме не давали выпускать машины целиком – исключительно кузова!

Во второй половине сороковых годов правительство Австралии понимает, что надо развивать национальную автопромышленность, хотя бы ради обеспечения машинами собственного населения. Свое содействие в этом вопросе предложили две компании Ford и GM. Выбор пал на последнюю, так как проект GM практически не требовал государственного финансирования в отличие от Ford.

Cобственно, почетную роль по развитию решили возложить, как раз, на компанию Holden, которой на тот момент управлял Лоуренс Хартнетт. Изначально предполагалось, что компания будет просто производить автомобили GM без каких-либо изменений, однако Хартнетт настаивал на разработке собственных моделей. После долгих споров в GM сдались  и предложили Соломоново решение – материнская компания отдает один из своих прототипов, а Holden дорабатывает его по своему усмотрению.

Так и произошло - В General Motors отдали австралийцам прототип "бюджетной" модели Chevrolet, разработанный в конце войны. Для американского рынка она была совершенно бесполезной из-за своих маленьких размеров, а для Holden идеально подходила в качестве стартового проекта.   В итоге 29 ноября 1948 г. в Фишерменс-Бенд, где Holden построил новый завод, состоялась официальная презентация нового автомобиля – Holden FX. Это был скромный седан с 60-сильным мотором, который работал с 3-ступенчатой механической коробкой передач.

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