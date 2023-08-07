7 августа 1938 года родился автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро

В этот день 1938 года в семье потомственного итальянского художника родился будущий автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро

С раннего детства Джорджетто стал увлекаться искусством, но автомобили его совсем не интересовали. Все изменилось, когда профессор в школе искусств, где учился Джорджетто, посоветовал ему нарисовать несколько эскизов для автомобильной выставки.

Его работы были замечены техническим директором Fiat Данте Джакоза, и в 1955 году он пригласил Джорджетто присоединиться к отделу исследований дизайна автомобилей Fiat. Однако через 4 года Джорджетто переманили в дизайнерскую фирму Gruppo Bertone.

Работая под руководством главы компании Нуччо Бертоне, в 1959 году Джорджетто создает дизайн своего первого автомобиля - Alfa Romeo 2000. В последующем Джорджетто также приложит руку к созданию таких концептов как Aston Martin DB4 GT Jet, Ferrari 250 GT, Chevrolet Corvair Testudo, Alfa Romeo Sprint и Fiat 850 Spider.

В 1968 году Джорджетто в партнерстве с Альдо Мантовани оснаовал собственную компанию под названием Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A (позже ItalDesign Giugiaro). В 1970 году кузовное ателье Джурджано начало тесно сотрудничать с Maserati, вследствие этого были разработаны такие модели как Maserati Bora, Boomerang, Merak, Medici и Quattroporte. До начала 90-х годов ателье работало с объединенным концерном трех итальянских брендов Fiat, Alfa Romeo и Lancia со шведским автопроизводителем Saab. Из-под руки руки маэстро вышли модели: Fiat Croma, Fiat Panda, Fiat Prisma, Fiat Thema, Lancia Delta, Lancia Orca, Saab 9000. В общей сложности Джорджетто разработал более 200 автомобилей с начала основания компаниии.

Благодаря необычной внешности многие его суперкары появлялись на больших экранах. Например, Lotus Esprit стал героем бондианы и снимался в качестве автомобиля-подлодки. А всеми любимый DeLorean DMC-12 превратился в машину времени в киносаге «Назад в будущее».

В 1999 году Джорджетто Джуджаро был удостоен награды Автомобильного дизайнера века и в 2002 году был введен в автомобильный зал славы американского музея в Мичигане.