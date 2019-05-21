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21 май 2019

Алюминиевые полицейские на страже безопасного дорожного движения

Алюминиевые полицейские на страже безопасного дорожного движения

Департамент полиции Канады решил провести эксперимент и установить муляжи стражей порядка на аварийных участках дорог.


Ростовые фигуры будут выполнены из алюминия в одном из четырёх вариантов. Все они изображают офицера полиции с радаром и в специальном жилете – этот материал отражает свет так же, как обычная форма настоящего полицейского. Установлены такие фигуры будут в наиболее аварийных местах, а также на опасных перекрестках и вблизи муниципальных учреждений - школы, больницы и.т.д.


Интересно, что на такой эксперимент канадцы решили пойти после успешного внедрения аналогичных муляжей в Британской Колумбии. В местах установки ростовых фигур количество пойманных на превышении скорости водителей снизилось на 50 процентов.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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