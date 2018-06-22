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22 июн 2018

Американцы назвали самые качественные автомобили. Рейтинг

Американцы назвали самые качественные автомобили. Рейтинг

Зачастую, купив понравившуюся вещь, мы очень быстро разочаровываемся в ней: то функционал не тот, то выглядит не так, то просто быстро разонравилось. С автомобилями дело обстоит точно так же.

Поэтому каждый год авторитетное агентство J.D. Power and Association опрашивает владельцев новых автомобилей (с момента приобретения которых прошло не более 90 дней) на предмет проблем, которые они обнаружили в своем автомобиле. И на основе этого опроса делает рейтинг удовлетворенности.

В этом году он стал сенсацией: весь пьедестал «оккупировали» корейские марки. Больше всего американцам нравится Genesis, на втором месте Kia, замыкает тройку Hyundai. В агентстве отмечают, что это первый подобный случай и четвертый подряд, когда Kia становится лучшим массовым производителем. Следом за ними идут Porsche и Ford. Лучшая из американских марок — Chevrolet лишь на шестом месте.
У победителя лучшей моделью стал Genesis G90, у Kia это Rio (модель не имеет ничего общего с российской) и Sorento. У Hyundai владельцам больше всего нравится Tucson.

Рейтинг удовлетворенности новым автомобилем. Топ-10:
1. Genesis
2. Kia
3. Hyundai
4. Ford
5. Porsche
6. Chevrolet
7. Lincoln
8. Lexus
9. Ram
10. Nissan

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При написании новости использовалась информация:
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