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20 янв 2022

Американец вырастил дерево в кузове пикапа

Американец вырастил дерево в кузове пикапа
Если своему собственному автомобилю не оказывать должного внимания, однажды в нем вырастут деревья.
Такая ситуация произошла с пикапом одного американца. В далеком двухтысячном году он купил себе новенький GMC. К сожалению, должного ухода машина не получала – она начала гнить и ржаветь. С лета же прошлого года в кузове машины выросло небольшое растение. Оказалось, что у американца прижилось зонтичное дерево, которое прекрасно себя чувствует во влажном климате Флориды и ржавой среде пикапа.
 
Курьез в том, что автовладелец стал тщательно следить за деревцем, даже приспособил специальный защитный чехол, чтобы последнее не пострадало во время движения, а на рождество водитель нарядил росток в красивую гирлянду и выложил фотографию в социальные сети, где собрал шквал умилительных отзывов.

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