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27 май 2020

Американец заставил Subaru петь

Американец заставил Subaru петь

Считается, что многих раздражает сигнал зуммера при забытом ключе в замке зажигания. Монотонный писк давит на уши и не вызывает ничего кроме злости на самого себя. Теперь же появился очень изящный способ избавления

Собственно, жителю США надоело, что Subaru Impreza его жены издаёт неприятный писк, если оставить ключ в замке зажигания и попытаться выйти из машины. Чтобы это исправить, мужчина убрал заводской динамик, спрятанный за панелью приборов, и внедрил в электрику машины модуль аудиоплеера. Теперь вместо писка звучит песня  известной рок-группы. При желании флешку с музыкой можно поменять.

Помимо своей Subaru, находчивый изобретатель-американец доработал автомобиль жены, вдохновившись похожей модернизацией, проделанной владельцем старого Volvo 240.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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