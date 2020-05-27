Американец заставил Subaru петь

Считается, что многих раздражает сигнал зуммера при забытом ключе в замке зажигания. Монотонный писк давит на уши и не вызывает ничего кроме злости на самого себя. Теперь же появился очень изящный способ избавления

Собственно, жителю США надоело, что Subaru Impreza его жены издаёт неприятный писк, если оставить ключ в замке зажигания и попытаться выйти из машины. Чтобы это исправить, мужчина убрал заводской динамик, спрятанный за панелью приборов, и внедрил в электрику машины модуль аудиоплеера. Теперь вместо писка звучит песня известной рок-группы. При желании флешку с музыкой можно поменять.

Помимо своей Subaru, находчивый изобретатель-американец доработал автомобиль жены, вдохновившись похожей модернизацией, проделанной владельцем старого Volvo 240.