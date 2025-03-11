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11 мар 2025

Американский дилерский центр Honda компенсирует своим клиентам переплаты в миллионы долларов

Американский дилерский центр Honda компенсирует своим клиентам переплаты в миллионы долларов

Генеральный прокурор штата Мэриленд (США) Энтони Браун заключил соглашение с дилерским центром Darcars Honda, по которому клиенты, пострадавшие от незаконных наценок, смогут получить компенсации на сумму до нескольких миллионов долларов

Согласно независимому расследованию выяснилось, что Darcars Honda применял недобросовестные торговые практики. В частности, дилерский центр взимал 2% за "комиссионный сбор", рекламировал автомобили по заниженной цене без учета дополнительных наценок и включал в сделки нежелательное оборудование и услуги, о которых покупатели не знали. Кроме того, документы о продаже не содержали полного перечня приобретенных товаров и их стоимости.

Теперь Darcars Honda обязуется прекратить подобные практики и выплатить 3 млн долларов в бюджет Генеральной прокуратуры. В свою очередь, пострадавшие клиенты получат возмещения за переплаты.

После объявления о компенсациях представители Honda of Bowie, входящей в Darcars Automotive Group, заявили, что заключение соглашения стало бизнес-решением, чтобы избежать судебных издержек. Они также отметили, что компания действовала в рамках американского законодательства.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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