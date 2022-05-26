AMG представил детскую коляску

Иногда автопроизводители разрабатывают совершенно нетипичные для себя продукты - велосипеды, самокаты… Иногда дело доходит до крайностей, как в сегодняшнем случае

Итак, встречайте - детская коляска от Mercedes AMG. По всей вероятности, компания хочет с пеленок привлекать клиентов к своим транспортным средствам. Впрочем, по некоторым параметрам коляска даже может дать фору настоящим автомобилям.

Например, рама здесь выполнена из высокопрочного алюминия, что обеспечивает всей конструкции легкость. Кроме того «первый AMG в жизни»(так коляску называет сам автопроизводитель) располагает многоточечными ремнями безопасности и наделён множеством возможностей трансформации. Отметим, что не так давно свою детскую коляску представили и в Bentley.