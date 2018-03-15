Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2018

Аналитики: Россия не готова к беспилотным автомобилям

Аналитики: Россия не готова к беспилотным автомобилям

Агентство KPMG составило рейтинг готовности стран к автомобилям с автономными технологиями и полностью беспилотным транспортным средствам. Наша страна оказалась в его самом низу: аналитики поставили Россию на 18-е и 20 мест, обойдя лишь Мексику и Индию. Лидерами же рейтинга названы Нидерланды, Сингапур, США, Швеция и Великобритания.

Рейтинг был составлен на основе нескольких показателей. Например, Россия плетется в хвосте по количеству открытых в стране офисов компаний , занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов, объемам инвестиций в эту сферу и доле рынка электромобилей, а также отстает по показателям инновационного развития, пояснили газете «КоммерсантЪ» в KPMG.

Кроме того, наша страна получила самый низкий балл за качество автомобильных дорог и состояние дорожной инфраструктуры, в KPMG отметили низкое покрытие страны 4G-сетями и невысокую плотность станций зарядки электромобилей.

Однако в ближайшее время все может измениться: Минтранспорт ставит своей целью к 2022 году окутать федеральные трассы сетями быстрой передачи данных, совместимых с зарубежными, дороги тоже начали активно ремонтироваться. К тому же в России есть собственные компании, которые развивают проекты по созданию автономных транспортных средств. Это Cognitive Technologies, у которой есть собственный проект и совместный с КамАЗом, НАМИ и Яндекс.Такси.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

26 марта 2018
Peugeot 508

Peugeot сделает очень мощный 508-й

26 марта 2018
Ford Mondeo

Обновленный Ford Mondeo появится через год

26 марта 2018

Алкоголь у водителей будут искать в крови

26 марта 2018
Hyundai i30 N

Hyundai i30 N получит новую коробку передач

26 марта 2018
Mazda3

Новая Mazda3 получит виртуальную приборную панель

26 марта 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5