Агентство KPMG составило рейтинг готовности стран к автомобилям с автономными технологиями и полностью беспилотным транспортным средствам. Наша страна оказалась в его самом низу: аналитики поставили Россию на 18-е и 20 мест, обойдя лишь Мексику и Индию. Лидерами же рейтинга названы Нидерланды, Сингапур, США, Швеция и Великобритания.

Рейтинг был составлен на основе нескольких показателей. Например, Россия плетется в хвосте по количеству открытых в стране офисов компаний , занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов, объемам инвестиций в эту сферу и доле рынка электромобилей, а также отстает по показателям инновационного развития, пояснили газете «КоммерсантЪ» в KPMG.

Кроме того, наша страна получила самый низкий балл за качество автомобильных дорог и состояние дорожной инфраструктуры, в KPMG отметили низкое покрытие страны 4G-сетями и невысокую плотность станций зарядки электромобилей.

Однако в ближайшее время все может измениться: Минтранспорт ставит своей целью к 2022 году окутать федеральные трассы сетями быстрой передачи данных, совместимых с зарубежными, дороги тоже начали активно ремонтироваться. К тому же в России есть собственные компании, которые развивают проекты по созданию автономных транспортных средств. Это Cognitive Technologies, у которой есть собственный проект и совместный с КамАЗом, НАМИ и Яндекс.Такси.