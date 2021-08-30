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30 авг 2021

Английские дома оказались грязнее автомобилей

Английские дома оказались грязнее автомобилей

После такой новости экологи заставят всех жить в соломенных хижинах ради полной гармонии с матерью-природой

Смех смехом, но факт - национальная федерация жилищного строительства Великобритании заявила, что от отопления домов в стране вырабатывается больше CO2, чем от автомобилей.  Вот вам цифры -  согласно официальному заявлению федерации, которое оказалось в распоряжении местных СМИ, общее число машин в Англии, коих насчитывается 28 миллионов, выделяет 56 миллионов тонн углекислого газа в год. А 25 миллионов домохозяйств — на два с половиной миллиона тонн больше!

Представляем, как огорчаются владельцы электромобилей. Казалось бы, ты защищаешь природу, а в итоге выясняется, что все потуги напрасны. В бытовом плане ты сам, как и твоя семья вредишь природе куда больше.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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