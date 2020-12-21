Apple уже скоро представит свой автомобиль

Скоро – значит на два года раньше, то есть, премьера состоится в третьем квартале следующего года

Читатель Motorpage задается вопросом: «мол, с чего мы взяли, что будет именно так». Дело в том, что некий портал MacRumors заявил, что очень многие тайваньские производители автомобильных компонентов решили увеличить темпы и объемы производства. Среди них есть такие фирмы как Heqin и Tomita, которые будут выступать поставщиками деталей для будущих «яблочных электрокаров».

Косвенно все подтверждается и другим инсайтом, согласно которому Apple уже ведет испытания прототипов в Калифорнии. И в это сравнительно легко поверить, так как разрешение на такую деятельность было получено еще в 2017 году. Компания уже успела, пусть и на базе обычных автомобилей, откатать свою систему беспилотного управления.