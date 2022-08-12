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12 авг 2022

Ателье Brabus сделало Mercedes EQS дальнобойнее

Ателье Brabus сделало Mercedes EQS дальнобойнее
Автор фото: фирма-производитель

Интересно, но инженеры не производили никаких манипуляций с силовой установкой или батареей. Так в чем секрет?

На самом деле увеличение запаса хода было достигнуто за счет доработки аэродинамики. Занятно, но даже в стандартном исполнении коэффициент лобового сопротивления у машины был чуть ли не рекордным – 0.20. Новый обвес смог улучшить этот показатель на семь процентов. На столько же, по заявлению тюнинг-ателье, увеличился и запас хода.

Ещё в Brabus перенастроили пневмоподвеску, уменьшив дорожный просвет на 15–20 миллиметров, а также подготовили для EQS особые колёсные диски диаметром 20 и 22 дюйма. По традиции, покупателям доступны различные варианты оформления салона – с комбинациями кожи и замши.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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