Audi сокращает 7 500 рабочих мест и пересматривает курс на электрификацию

Компания Audi объявила о сокращении 7 500 рабочих мест в рамках масштабной оптимизации производства. Это решение принято на фоне падения продаж на 11,8% в 2023 году, а также экономических трудностей, вызванных изменением политической конъюнктуры

При этом Audi подтвердила, что продолжит инвестировать в заводы в Германии. Согласно проекту, компания выделит 8 миллиардов евро на поддержку предприятий до 2029 года. В Ингольштадте планируется выпуск нового компактного электромобиля и обновленного Q3, а на заводе в Некарзульме продолжится разработка электронных систем для автомобилей с ДВС. Это подтверждает отход Audi от прежнего курса на полную электрификацию, который еще год назад казался неизбежным.

Помимо массовых сокращений Audi также намерена изменить систему бонусов и поощрений сотрудников, чтобы минимизировать расходы. Более того, компания рассматривает перенос производства в США из-за угрозы введения пошлин. Если торговая напряженность между Китаем и США усилится, сборка автомобилей может начаться на заводе Volkswagen в Чаттануге.