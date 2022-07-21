Австралия запретит машины с ДВС

Один из регионов Австралии, так называемая Австралийская столичная территория (АСТ), объявил о планах по поэтапному запрету автомобилей с ДВС. Местные чиновники хотят оказать влияние и на федеральных властей.

В качестве некой промежуточной даты власти АСТ называют 2030 год - к этому моменту 90 процентов продаж новых автомобилей будут приходиться на электрокары и на машины, которые работают на топливных элементах. Эти планы включают не только частный транспорт, но и корпоративные автопарки, а также сервисы такси и каршеринга.

Сам механизм перехода еще не разработан, но уже объявлено, что сейчас ведется работа по развитию необходимой инфраструктуры.