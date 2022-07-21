Автомобильный портал Motorpage
21 июл 2022

Австралия запретит машины с ДВС

Австралия запретит машины с ДВС

Один из регионов Австралии, так называемая Австралийская столичная территория (АСТ), объявил о планах по поэтапному запрету автомобилей с ДВС. Местные чиновники хотят оказать влияние и на федеральных властей.

В качестве некой промежуточной даты власти АСТ называют 2030 год  - к этому моменту 90 процентов продаж новых автомобилей будут приходиться на электрокары и на машины, которые работают на топливных элементах. Эти планы включают не только частный транспорт, но и корпоративные автопарки, а также сервисы такси и каршеринга.

Сам механизм перехода еще не разработан, но уже объявлено, что сейчас ведется работа по развитию необходимой инфраструктуры.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китайская компания BAIC не выйдет на российский рынок

21 июля 2022

Депутаты Госдумы раскритиковали запрет на въезд в центр городов

21 июля 2022

На какие машины можно будет потратить материнский капитал?

21 июля 2022
Haval Jolion (2021) салон

Обновленный Haval Dargo - дебют совсем скоро!

21 июля 2022

Ford разработал зарядную станцию, которая сама подключается к автомобилю

21 июля 2022
Rolls-Royce Vision Next 100 concept 2016 вид сбоку сзади

Раскрыто название нового уникального Rolls-Royce

21 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 7 1