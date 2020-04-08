Автодилеры снова просят правительство разрешить им работать

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) вновь обратилась к федеральному правительству с просьбой разрешить продажу автомобилей, остановленную по всей России из-за режима самоизоляции. На сей раз РОАД заручилась поддержкой Российского союза автостраховщиков (РСА). Главы организаций Олег Моисеев (РОАД) и Игорь Юргенс (РСА) прогнозируют, что из-за карантина в связи с коронавирусом могут закрыться 20-30% дилерских центров по всей стране.

Временный запрет на работу автосалонов и мастерских, введенный в большинстве регионов в связи с карантином, делает в некоторых случаях невозможной эксплуатацию автомобилей, в том числе тех служб, которые поддерживают жизнеобеспечение городов, считает Юргенс. «Кроме того, у автовладельцев, машина которых сломалась или пришла в полную негодность, отсутствует возможность отремонтировать ее или купить новую. Для тех граждан, которые проживают в удаленных от крупных населенных центров местах, такое положение дел может оказаться критическим», — добавил глава РСА.

РСА предлагает при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований разрешить продажу машин клиентам, проведение работ по их техническому обслуживанию и ремонту, продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин, покрышек и камер.

РОАД в своем обращении к премьер-министру указывает на то, что объем недополученной выручки только за первую неделю апреля составил около 114 млрд рублей. Во избежание череды банкротств автодилеров и большого количества сокращений персонала предлагается включить авторитейл в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса, а также предоставить дилерским предприятиям меры поддержки (такие как освобождение от взносов в социальные фонды и налоговые послабления).