Автомобильный портал Motorpage
8 апр 2020

Автодилеры снова просят правительство разрешить им работать

Автодилеры снова просят правительство разрешить им работать
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) вновь обратилась к федеральному правительству с просьбой разрешить продажу автомобилей, остановленную по всей России из-за режима самоизоляции. На сей раз РОАД заручилась поддержкой Российского союза автостраховщиков (РСА). Главы организаций Олег Моисеев (РОАД) и Игорь Юргенс (РСА) прогнозируют, что из-за карантина в связи с коронавирусом могут закрыться 20-30% дилерских центров по всей стране.
Временный запрет на работу автосалонов и мастерских, введенный в большинстве регионов в связи с карантином, делает в некоторых случаях невозможной эксплуатацию автомобилей, в том числе тех служб, которые поддерживают жизнеобеспечение городов, считает Юргенс. «Кроме того, у автовладельцев, машина которых сломалась или пришла в полную негодность, отсутствует возможность отремонтировать ее или купить новую. Для тех граждан, которые проживают в удаленных от крупных населенных центров местах, такое положение дел может оказаться критическим», — добавил глава РСА.
 
РСА предлагает при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований разрешить продажу машин клиентам, проведение работ по их техническому обслуживанию и ремонту, продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин, покрышек и камер.
 
РОАД в своем обращении к премьер-министру указывает на то, что объем недополученной выручки только за первую неделю апреля составил около 114 млрд рублей. Во избежание череды банкротств автодилеров и большого количества сокращений персонала предлагается включить авторитейл в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса, а также предоставить дилерским предприятиям меры поддержки (такие как освобождение от взносов в социальные фонды и налоговые послабления).
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Fiat представил маленький пикап

08 апреля 2020

SsangYong умрет из-за коронавируса

08 апреля 2020

Aston Martin хочет быть Ferrari

08 апреля 2020
Nissan GT-R 2017

Возраст машины – ее преимущество

08 апреля 2020

На платные трассы требуется господдержка

08 апреля 2020

Названы самые угоняемые марки автомобилей в Москве

08 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Seltos - kia seltos 2020 в роли ганнибала лектера Тест драйв
08 апреля 2020

KIA Seltos
"KIA Seltos в роли Ганнибала Лектера"
Peugeot 3008 - peugeot 3008 2017 машина, которую жены отбирают у мужей
Тест драйв
06 апреля 2020

Peugeot 3008
"Peugeot 3008: машина, которую жены отбирают у мужей"
Mercedes-Benz GLS - mercedes-benz gls 2020 это все нереально
Тест драйв
03 апреля 2020

Mercedes-Benz GLS
"Это все нереально"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 8 9