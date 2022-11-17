Автодор готовится к строительству сочинской магистрали

Госкомпания «Автодор» представила проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой магистрали А-147 Джубга — Сочи.

Буквально на днях уже была запущена подготовка к строительству первоочередного участка дороги — обход Адлера. Само строительство начнется в 2023 году.

Автомагистраль протяженностью более 150 км включает в себя обходы Сочи, микрорайона Адлер, Туапсе и участок Горячий Ключ — село Агой. После ввода дороги в эксплуатацию должны существенно снизиться, так называемые, «туристические» пробки – сезонные заторы. Завершить строительство планируют в 2026 году.

