В апреле этого года в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора. Сильнее всего они ударили по массовому сегменту: для двигателей объемом до 2 литров они выросли почти в два раза, а для двигателей объемом с 2 до 2,5 литров в полтора раза. Естественно, рынок тут же отреагировал.

Коррекцию цен первыми провели компании, которые импортируют все свои модели: у них нет шансов, заплатив утильсбор потом получить компенсации от государства, как у местных производителей. Так, узбекский Ravon поднял цены все модели. Ravon Gentra прибавила 10 тыс. руб., хэтчбек R2 и Nexia подорожали на 20 тыс. руб., Ravon R4 прибавил 10-30 тыс. руб.

Honda, которая по сути представлена у нас только кроссовером CR-V, увеличила цены на 20 тыс. руб. на эту модель вне зависимости от комплектации.

Audi, Volkswagen и Skoda подняли цены выборочно, в зависимости от модели, но в среднем повышение составило 2%. Сильнее всего подорожал VW Touareg, все комплектации которого прибавили 30 тыс. руб.

Subaru увеличила цены на свои кроссоверы. Так Subaru XV и подорожал на 30-40 тыс. рублей в зависимости от комплектации, Subaru Forester на 40 тысяч рублей, а Outback — на 50 тысяч рублей. Но базовые версии предлагаются по прежней цене.

Другие компании пока не объявили о повышении цен: они создали необходимые складские запасы автомобилей, но рано или поздно и им придется повышать цены из-за утильсбора.

Ну и, конечно же, стоит ожидать роста цен на автомобили из-за обвала курса рубля. Причем, из-за высокой доли иностранных комплектующих, коснется повышение цен и исконно российских марок, Lada и УАЗ.

