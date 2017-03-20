В первую партию, поставки которой начнутся до конца нынешнего года, войдут седан, лимузин и минивэн. Автомобили проекта «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, скорее всего, получат бренд Aurus, о чем свидетельствует поданная НАМИ заявка в Роспатент, копия которой была опубликована агентством «Москва»

По данным СМИ, название Aurus образована от латинского слова золото (Aurum) и латинской же транскрипции слова Россия (Russia).

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, проект «Кортеж» не отстает от назначенного ранее графика: «В осенью 2017 года начнутся поставки первой партии, состоящей из трех комплектов (седана, лимузина и минивэна), а со следующего года начнется полноценное производство.» Известно, что на сегодняшний день прототипы автомобилей проекта «Кортеж» прошли ряд краш-тестов в России и Германии, и, по словам Мантурова, получили самые высокие оценки безопасности.

Так же министр рассказал о том, что с российской стороны поступили предложения о сотрудничестве индийским автомобильным концернам. Так в качестве участника создания проекта «Кортеж» на модульной платформе рассматривался индийский автоконцерн Таta, но решение о совместной работе пока не принято.