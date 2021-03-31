Автомобили с грязными номерами не пустят на платные трассы

Минтранс внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание для водителей, которые выехали на платные трассы с нечитаемым номером.

Под нечитаемым номером подразумевается не только умышленно скрытый, но и попросту грязный номерной знак. Что касается трасс, то карательные меры будут применяться только на дорогах с безбарьерной системой оплаты. В документе указано, что эта мера направлена на борьбу с зайцами, которые могут специально скрывать номера, чтобы избегать оплаты проезда. Нарушителей будут выявлять инспектора ГИБДД на съездах на платные участки.

Что до самой меры наказания, то в КоАП прописано, что за грязный регистраци­онный знак можно получить штраф в 500 рублей, а за умышленную попытку спрятать номер от камер — штраф в 10 раз больше либо лишиться прав на срок до трёх месяцев.