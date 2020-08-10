Автомобили станут стукачами

Автомобили будут сами «стучать» на плохие дороги. Они не только смогут жаловаться городским властям, но и сообщать друг другу о плохом качестве дорожного покрытия

Поставщики узлов и автокомпонентов для автомобилей ZF и Hella вместе с другими партнерами разрабатывают параметры и значения, с помощью которых состояние дорожного покрытия может быть оценено и передано через облачный сервис соответствующим дорожным службам. Новый проект носит название InFusion и предполагает также разработку соответствующего приложения, фиксирующего и определяющего состояние дороги.

Соответствующая стандартизация данных позволит сообщать необходимые сведения не только в отвечающие за дороги структуры, но и через облачное приложение обмениваться информацией между автомобилями, причем не только аналогичными, но и машинами других классов. Это позволило бы предупредить других водителей о ямах или ухабах на дороге.