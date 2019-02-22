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22 фев 2019

Автомобилисты влияют на цену полезных ископаемых

Автомобилисты влияют на цену полезных ископаемых

Есть такой драгоценный металл под названием палладий, его используют при создании каталитических нейтрализаторов. На этом можно было бы и остановиться, если бы не одно маленькое «но» - цена на этот драгметалл сейчас подскочила до небес, и виновата в этом автомобильная промышленность

Только с начала года цены на палладий подскочили на 20%. В среду тройская унция (около 31,1 грамма) палладия впервые стоила более 1 500 долларов на товарных биржах. По мнению экспертов, решающее значение в увеличении спроса на палладий оказала автомобильная промышленность. В 2018 году на нее пришлось 85% от общего потребления этого металла. Как было указано ранее, этот драгоценный металл, в основном, используется в каталитических нейтрализаторах, а из-за ужесточения норм выбросов спрос на него растет. Кажется, мы уже говорили, что экология оборачивается крайне дорогим удовольствием.

Кроме того, дизельные автомобили были дискредитированы, и это привело к сокращению их выпуска, за счет чего подросло производство бензиновых машин. Интересно, что для дизельных катализаторов используется не палладий, а платина, так вот на нее цены с начала года изменились мало.

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При написании новости использовалась информация:
За рулем, Regnum

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