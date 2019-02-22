Автомобилисты влияют на цену полезных ископаемых

Есть такой драгоценный металл под названием палладий, его используют при создании каталитических нейтрализаторов. На этом можно было бы и остановиться, если бы не одно маленькое «но» - цена на этот драгметалл сейчас подскочила до небес, и виновата в этом автомобильная промышленность

Только с начала года цены на палладий подскочили на 20%. В среду тройская унция (около 31,1 грамма) палладия впервые стоила более 1 500 долларов на товарных биржах. По мнению экспертов, решающее значение в увеличении спроса на палладий оказала автомобильная промышленность. В 2018 году на нее пришлось 85% от общего потребления этого металла. Как было указано ранее, этот драгоценный металл, в основном, используется в каталитических нейтрализаторах, а из-за ужесточения норм выбросов спрос на него растет. Кажется, мы уже говорили, что экология оборачивается крайне дорогим удовольствием.

Кроме того, дизельные автомобили были дискредитированы, и это привело к сокращению их выпуска, за счет чего подросло производство бензиновых машин. Интересно, что для дизельных катализаторов используется не палладий, а платина, так вот на нее цены с начала года изменились мало.