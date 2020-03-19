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19 мар 2020

Автомобильная промышленность рухнула

Автомобильная промышленность рухнула

Росстат сообщает, в феврале продолжилась отрицательная динамика объемов производства автомобилей в России

По итогам последнего зимнего месяца все российские автозаводы в сумме выпустили 117,9 тысячи легковушек, что на 12% меньше, чем в феврале 2019-го. Всего за первые два месяца в РФ изготовлено 212 тысяч легковых автомобилей — на 14,1% меньше результата января-февраля 2019-го.

Производство двигателей для автотранспортных средств в январе-феврале составило 41,8 тысячи штук (-9,5%). В этой графе не учитываются моторы, которые выпускают в составе автомобилей, — она включает только те двигатели, которые поставляются на вторичный рынок или за рубеж. Также есть данные о выпуске кузовов: их за два месяца сделали 3,3 тысячи штук (-92,2%).

Также упали объемы выпуска грузовиков. В январе-феврале он составил 14,1 тысячи штук (-13,7%), малых автобусов полной массой до 5 тонн — 2,1 тысячи штук (-10,5%). Вырос только выпуск средних и больших автобусов от 5 тонн — собрано 1,9 тысячи штук (+45,1%), но это ситуация вне рынка, львиную долю спроса на них обеспечивает муниципальный заказ, то есть увеличение объемов производства средних и больших автобусов связано только с разовым ростом объемов госзакупок.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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