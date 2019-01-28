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28 янв 2019

Автомобильная телепортация

Автомобильная телепортация

Есть такая компьютерная игра под названием "Driver San Francisco", где игрок может взять под контроль любой игровой автомобиль. Теперь такой фокус доступен и в реальной жизни

Познакомьтесь с системой Voyage XR. Для простоты - это система виртуальной реальности, благодаря которой вы можете оказаться в автомобиле, физически не присутствуя в нем.  Система включает в себя несколько камер и датчиков, которые есть как внутри, так и снаружи автомобиля, а также очки виртуальной реальности и гарнитуру для рук.

Интересно, что водитель сможет увидеть виртуального пассажира в салоне автомобиля, правда не указывается каким образом эта возможность реализована. Сам по себе "гость" может не только общаться с водителем и всеми находящимися в салоне людьми, но и проецировать на центральный монитор автомобиля фотографии или видео.

Что касается потенциала системы, то разработчики находят его  достаточно широким. Например, благодаря ей родители смогут следить за подростками, когда те берут машину, чтобы «покататься». Также Voyage XR должны быть рады пожилые люди, которые часто по состоянию здоровья не могут ездить со своими ближними в путешествия (а благодаря 3D-технологии будет эффект полного погружения). А еще можно будет контролировать молодых водителей — насколько хорошо они выучили ПДД.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, carsguru

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