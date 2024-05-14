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14 май 2024

Российская компания «Автомобильные Технологии» зарегистрировала новый автомобильный бренд

Российская компания «Автомобильные Технологии» зарегистрировала новый автомобильный бренд

Стало известно, что ООО «Автомобильные технологии», которая возобновила работу Калужского завода «ПСМА РУС», зарегистрировала новый бренд Rosva Motors. Под этой маркой, вероятно, будут собирать в России модели Citroen

Соответствующие товарные знаки запатентованы в двух вариантах треугольных логотипов «RSV» (белый и черный), которые также будут использоваться как шильдики для Citroen C5 Aircross в России. Напомним, что в декабре завод собрал первую партию из 48 экземпляров и в конце марта запустил полноценное производство данной модели. Поставками комплектующих занимается неназванный восточный партнер.

Автомобиль предложат с единственным 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Его начальная стоимость - 4 299 000 рублей. Маловероятно, что с ребрендингом придут какие-то изменения в ценовую политику. 

При написании новости использовалась информация:
speedme

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