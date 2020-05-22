Автомобильное производство рухнуло

Российский автопром тяжело пережил «коронавирусный» апрель: он оказался самой пострадавшей отраслью экономики. Такой вывод содержится в свежем отчете о промышленном производстве, опубликованном Росстатом

Легковых автомобилей в прошлом месяце на всех автозаводах в сумме было произведено всего 30,6 тысячи штук, на 79,2% меньше, чем в апреле 2019-го. Выпуск грузовиков всех типов за апрель составил 9,1 тысячи штук, динамика — минус 36,5%. Автобусов массой до 5 тонн собрали 1,2 тысячи штук, спад относительно апреля 2019-го — минус 35,2%.

На общем фоне контрастирует производство автобусов массой более 5 тонн — оно в апреле выросло на 14,9%, до 1,4 тысячи единиц. «Это связано с выполнением ранее заключенных контрактов на обновление существующего парка городского и междугороднего транспорта, а также со строительством новых микрорайонов и расширением сети маршрутов», — объясняет Росстат.