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24 авг 2021

Автопроизводителей освободили от установки «Эра-Глонасс»

Автопроизводителей освободили от установки «Эра-Глонасс»

Автопроизводителям разрешили до конца 2021 года не устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, изготавливаемые на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Подобные послабления были внедрены не просто так -  это вынужденная мера, вызванная дефицитом микрочипов и удорожанием полупроводников.  Иначе говоря, попросту не хватает деталей, чтобы покрыть все объемы производства. Минпромторг заявляет, что речь идет не о полном отказе, а лишь об отсрочке – произведенные автомобили все равно придется дооснощать  данным блоком.

Отметим, что процедура будет проводиться также, как и отзывные кампании: владельцы машин будут оповещаться дилерскими центрами о необходимости посещения сервисов, где и будет производиться установка необходимых электронных блоков.

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Drom

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