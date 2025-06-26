Автопроизводители отказываются от Apple CarPlay Ultra

Спустя три года после громкой презентации CarPlay Ultra, ни одна серийная модель с CarPlay Ultra к середине 2025-го так и не появилась на рынке

Единственным автопроизводителем, подтвердившим внедрение CarPlay Ultra, остается Aston Martin (компания сообщила о своих планах лишь в прошлом месяце). Тем временем другие марки, ранее заявленные Apple в качестве партнеров, пересмотрели свои намерения. Это Mercedes-Benz, Audi, Polestar и Volvo. Некоторые из них отказались от технологии, ссылаясь на нежелание делиться контролем над пользовательским интерфейсом с внешними разработчиками.

Renault прямо заявила, что “Apple не должна вторгаться в наши собственные системы”. Ford и Nissan, также фигурировавшие в первоначальном списке, отказались от комментариев. По мнению аналитиков, автопроизводители обеспокоены тем, что передача экранного интерфейса Apple может лишить их потенциальных источников дохода, связанных с монетизацией цифровых услуг и рекламы.

Примечательно, что General Motors пошел еще дальше. Концерн полностью исключил поддержку CarPlay и Android Auto в новых моделях, сосредоточившись на собственной ОС.

Тем не менее, не все автопроизводители настроены столь решительно. Porsche, а также Kia, Hyundai и Genesis уже подтвердили, что будут интегрировать CarPlay Ultra в свои будущие автомобили, несмотря на то, что не входили в число первоначальных партнеров Apple.