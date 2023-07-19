Автопутешествия на дальние расстояния станут комфортнее

Как сообщает руководитель проектов “Большое Золотое кольцо” и “Из Москвы в Санкт-Петербург” Ксения Титова, в ближайшее время на российских дорогах появится больше инфраструктуры для автомобильных путешествий

Согласно исследованиям, средняя дальность туристических поездок на автотранспорте из любого населенного пункта не превышает 500 км. В тот же момент, около 28% процентов всех путешественников предпочитают автомобиль.

Новый проект подразумевает появление многофункциональных сервисных зон (МФЗ), которые будут делиться на три типа. Во-первых, базовые МФЗ, с заправками, зарядными станциями, шиномонтажом, магазинами, аптеками и т.п. Во-вторых, рекреационные МФЗ, где автопутешественники смогут перекусить, отдохнуть в гостинице, а также насладиться арт-объектами. И в-третьих, комплексные МФЗ, которые в дополнение к выше написанному будут оснащены СТО, складскими помещениями, ночным охраняемым паркингом и автоматическим душем.