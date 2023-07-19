Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2023

Автопутешествия на дальние расстояния станут комфортнее

Автопутешествия на дальние расстояния станут комфортнее

Как сообщает руководитель проектов “Большое Золотое кольцо” и “Из Москвы в Санкт-Петербург” Ксения Титова, в ближайшее время на российских дорогах появится больше инфраструктуры для автомобильных путешествий

Согласно исследованиям, средняя дальность туристических поездок на автотранспорте из любого населенного пункта не превышает 500 км. В тот же момент, около 28% процентов всех путешественников предпочитают автомобиль.

Новый проект подразумевает появление многофункциональных сервисных зон (МФЗ), которые будут делиться на три типа. Во-первых, базовые МФЗ, с заправками, зарядными станциями, шиномонтажом, магазинами, аптеками и т.п. Во-вторых, рекреационные МФЗ, где автопутешественники смогут перекусить, отдохнуть в гостинице, а также насладиться арт-объектами. И в-третьих, комплексные МФЗ, которые в дополнение к выше написанному будут оснащены СТО, складскими помещениями, ночным охраняемым паркингом и автоматическим душем.

При написании новости использовалась информация:
За рулем, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning стал доступнее

19 июля 2023
Skoda Scala

Skoda показала два новых автомобиля

19 июля 2023

Теперь права можно оставить дома

18 июля 2023
Changan CS75 Plus

Стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Plus в России

18 июля 2023
Chevrolet Traverse (2024)

Chevrolet представила обновлённый Traverse

18 июля 2023

Япония запретит экспортировать автомобили в Россию

18 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок» Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься!
Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола»
Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 9 9