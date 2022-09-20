АвтоВАЗ будет выпускать электрические «Весты»

АвтоВАЗ не исключил появления новых электрических моделей помимо e-Largus. Правда производственный потенциал будет определяться, исходя из рыночных успехов «батарейного» Largus.

К слову, его производство будет организовано уже в следующем году. Главным конкурентным преимуществом электрокара Соколов назвал его высокую локализацию, хотя коснётся она в первую очередь критически важных компонентов. При этом, к примеру, аккумуляторы для электрического Ларгуса будут поставлять из-за рубежа.

Разумеется, только потребности рынка будут определять дальнейшую разработку электрокаров АвтоВАЗом. Любопытный факт, президент компании, Максим Соколов, выразил мнение, что полный переход на электромобили в стране осложнен климатическими условиями. «Скорее всего, электромобили будут пользоваться спросом именно в Москве и Петербурге. Может быть, ещё на юге — в Ростове, Краснодаре — или в Приволжском федеральном округе. Причём даже не в частном сегменте, а в сегменте бизнеса для коммерческого использования», — приводит агентство РИА-«Новости» слова главы предприятия.