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18 фев 2017

АвтоВАЗ приступил к серийной сборке двигателей альянса Renault-Nissan

АвтоВАЗ приступил к серийной сборке двигателей альянса Renault-Nissan
Автор фото: лада.ру

Франко-японский альянс Renault-Nissan дал своему российскому партнеру – компании АвтоВАЗ – одобрение на полную локализацию производства двигателей HR16.

Как сообщает пресс-служба отечественного автопроизводителя, в ближайшее время на тольяттинском предприятии компании начнется полноценная сборка силовых агрегатов HR-16 франко-японского альянса по технологии полного цикла. Как подчеркивают официальные представители АвтоВАЗа, в настоящее время этот двигателя является единственным из всех, выпускаемых на территории РФ, который обладает столь высоким уровнем локализации.

На производственной площадке в Тольятти сейчас уже завершен монтаж установки для алюминиевого литья блока и головки блока цилиндров, а также линий для механической обработки отлитых заготовок этих компонентов. На новом оборудовании компания планирует в год выпускать около 150 000 таких силовых агрегатов.

«Освоив производство базовых деталей для HR16, АвтоВАЗ вышел на новый уровень локализации иностранного двигателя. АвтоВАЗ продолжает интеграцию с Альянсом, становясь полноправным международным производителем и поставщиком высокотехнологичных агрегатов», , – заявил исполнительный вице-президент отечественной компании по производству и управлению цепочкой поставок Алеш Братож.

Стоит отметить, что первая опытная партия из 60-ти двигателей HR16 уже построена и отправлена на испытания.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Автостат

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