АвтоВАЗ возобновляет производство грузовиков на базе Lada Granta

Российский автомобильный гигант продолжает восстановление, выводя на конвейер очередную модель из своей линейки

Всем знакомо семейство Granta, но не стоит забывать о том, что помимо пассажирских автомобилей оно включает в себя и несколько коммерческих машин – пикапов и фургонов. Собственно, на днях АвтоВАЗ вернул их на конвейер. Напомним, грузовые Гранты носят индекс ВИС-2349, их мелкими сериями производит дочерняя компания АВТОВАЗа «ВИС-Авто».

Собственно на сборочную линию встали машины в упрощенной комплектации. То есть, здесь нет подушек безопасности и анти-блокировочной системы тормозов, а восьмиклапанный двигатель адаптирован под экологические нормы «Евро-2».