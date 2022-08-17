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17 авг 2022

АвтоВАЗ возобновляет производство грузовиков на базе Lada Granta

АвтоВАЗ возобновляет производство грузовиков на базе Lada Granta

Российский автомобильный гигант продолжает восстановление, выводя на конвейер очередную модель из своей линейки

Всем знакомо семейство Granta, но не стоит забывать о том, что помимо пассажирских автомобилей оно включает в себя и несколько коммерческих машин – пикапов и фургонов. Собственно, на днях АвтоВАЗ вернул их на конвейер. Напомним, грузовые Гранты носят индекс ВИС-2349, их мелкими сериями производит дочерняя компания АВТОВАЗа «ВИС-Авто».

Собственно на сборочную линию встали машины в упрощенной комплектации. То есть, здесь нет подушек безопасности и анти-блокировочной системы тормозов, а восьмиклапанный двигатель адаптирован под экологические нормы «Евро-2».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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