«Звездные» рейтинги имеют, например, автомобили по результатам краш-тестов. А еще «звезды» присваивают гостиницам и ресторанам: чем их больше, тем лучше заведение и обслуживание там более качественное

Росстандарт совместно с Федерацией автовладельцев России придумал как обозначить АЗС, на которых продают качественное топливо, а также предоставляют дополнительные услуги. И даже разработан проект национального стандарта!

АЗС будет присваиваться звездный рейтинг. И чем заправка круче, а топливо на ней лучше, тем больше звезд у нее будет. Правда для АЗС получение «звезд» будет добровольным. Это закреплено в проекте стандарта. «Он позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг», — заявил в интервью «Российской газете» глава Росстандарта Алексей Абрамов.

АЗС будут оцениваться наличие и качество туалетов (правда, их наличие и так обязательно для каждой АЗС), услуг питания, дополнительного сервиса (пылесос, подкачка колес), наличие магазина и его ассортимент. Конечно же, влиять на рейтинг будет и соответствие топлива требованиям действующего технического стандарта. Правда, судя по словам чиновника, если топливо превосходит действующие стандарты больше звезд АЗС не получит – оценка будет производиться строго в соответствии с ГОСТами.