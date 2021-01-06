Белоруссия станет мировым лидером по эксплуатации электромобилей

Глава страны, Александр Лукашенко, заявил, что Белоруссия полностью перейдет на электромобили раньше, чем европейские соседи.

Забавно, что Александр Григорьевич заход на электромобили сделал через коронавирус. Он назвал его божественным вмешательством за хамское отношение к природе, и посетовал на то, что с экологией надо дружить – «не будет гармонии с природой и мы будем нездоровы». Впрочем, мы отвлеклись, Лукашенко заявил, что в Европе уже установлены конкретные сроки полноценного внедрения электромобилей, и указал на возможность свершить «экологическую революцию» в своей стране гораздо раньше.

Отметим, что сам господин Лукашенко владеет автомобилем Tesla Model S, которую, как он уверяет, ему подарил лично «сумрачный гений электричества и космоса», Илон Маск. Хотя, последний в своем Twitter категорически отверг это.