Бензин стал дешевле. Водители в пролете. Снова

Не верится, но бензин действительно стал дешевле, однако мы с вами этого все равно не почувствуем, так как изменения цен касаются лишь оптовых закупок

Да, на фоне падения спроса на топливо оптовые цены на него существенно снизились почти на 10%. Топливо АИ-92 и АИ-95 стоит сегодня 45,2 тыс. и 47,2 тыс. руб. за тонну соответственно. Если говорить в литрах, то ценник упал до 33,91 и 35,41 руб. за один литр соответственно. Цены на солярку тоже снижаются, но не столь стремительными темпами.

Между тем, розничные цены продолжают расти, что происходит в пределах инфляции, которая обговаривалась на последних совещаниях правительства и нефтяных компаний. Как сообщает Росстат, розничные цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.