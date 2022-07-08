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8 июл 2022

Беспилотные КАМАЗы выедут на дороги несколько позже, чем планировалось

Беспилотные КАМАЗы выедут на дороги несколько позже, чем планировалось
Испытания грузовых беспилотников КамАЗа на трассе М-11 «Нева» стартуют в 2023 году, хотя по первоначальным планам запуск должен был состояться уже в сентябре этого года.
Причины задержки не указываются, однако, как сообщает ТАСС, на прототипах будут тестироваться системы разного уровня автономности, включая высший: в этом случае все решения о дорожных ситуациях принимает электроника. К тому же на первых порах на дороги выедут лишь пять беспилотников, но уже к 2030 году их число будет увеличено до сорока единиц.
 
Как заявили агентству в Минпромторге, беспилотники будут не просто передвигаться по магистрали, а перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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