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7 июн 2019

Бесплатно на день

Бесплатно на день

Плату за парковку на улицах Москвы не будет взиматься в День России 12 июня. Об этом сообщает официальный портал мэрии столицы со ссылкой на руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

«Отмена платы за парковку на улицах Москвы не скажется на загруженности дорог, поскольку в праздничные дни интенсивность движения транспорта традиционно снижается», — пояснили в ведомстве.

Также в Департаменте транспорта попросили автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения. Уже 13 июня парковка на улицах будет работать в прежнем режиме.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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