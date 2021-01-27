Был ли день, когда на дорогах России никто не погибал?

Как оказалось, такой день был и не один. Даже не десять, а целая сотня. Что характерно, год от года этот показатель растет, а значит, смертность на дорогах идет на спад

Дептранс Москвы посчитал количество дней с нулевым показателем смертности на дорогах. Насчитали ровно 150 дней. Мало или много – решать читателям Motorpage. Однако стоит сказать, что это число – рекорд. Да, в прошлые годы таких светлых деньков было значительно меньше – около 120-130. Анти-рекордсменом же был и остается 2016 год. Тогда и сотни дней без смертельных исходов не набралось.

В целом, в департаменте транспорта заявляют о хорошей тенденции. Однако, хоть число аварий и снизилось – все они носят тяжелый характер. Основной причиной появления этих печальных данных остается серьезное превышение скоростных лимитов.