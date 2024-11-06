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6 ноя 2024

Бывший SsangYong анонсировал возвращение на российский рынок под маркой KGM

Бывший SsangYong анонсировал возвращение на российский рынок под маркой KGM
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания KG Mobility (KGM), которая ранее была известна как SsangYong, официально подтвердила возвращение на российский рынок. Продажи начнутся в начале следующего года

На данный момент нет точной информации, из каких моделей будет состоять российская линейка KGM. Пока автомобили проходят сертификацию. Речь идет о кроссоверах с передним или полным приводом, что составляет большую долю всех моделей KGM.

Главными претендентами на российский дебют можно назвать среднеразмерный Torres, чуть более крупный Rexton и компактный Tivoli. Все кроссоверы предложены как с бензиновыми, так и дизельными моторами.  Одна из самых последних моделей марки - гибридный кроссовер Actyon, который презентовали этим летом. Ранее Actyon уже присутствовал на нашем рынке, но под брендом SsangYong.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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