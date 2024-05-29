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29 май 2024

Бывший SsangYong запатентовал в России свой бренд KGM

Бывший SsangYong запатентовал в России свой бренд KGM
Автор фото: фирма-производитель

Компания KG Mobility, которая ранее была известна как SsangYong, запатентовала в России свой логотип. Его обнаружили в базе данных Федерального института промышленной собственности. Однако является ли это предпосылкой к возвращению корейского бренда на российский рынок?

Вероятно нет, поскольку в последнее время это является всеобщей практикой в рамках защиты своих названий для марок и моделей. К тому же, ранее компания уже запатентовала в России торговые имена Trevizo, Purion, Charis, Digniti, Westtor и Fidelity. Однако в актуальной линейке KG Mobility такие модели не значатся, что создает предположение о возвращении бренда с новыми автомобилями.

Напомним, что модельный ряд KG Mobility на данный момент включает кроссоверы Rexton, Tivoli, Torres, Korando и пикап Musso. В этом году также должны представить новый электрический пикап и кросс-купе версию Torres.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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