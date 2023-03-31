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31 мар 2023

Бывший завод Total в России будет перезапущен

Бывший завод Total в России будет перезапущен

Расположенный в Калужской области завод смазочных материалов  французской TotalEnergies расконсервировал свои производственные линии

Российское руководство, в управление которого перешла площадка (ООО «Топ Лубрикантс») в интервью ТАСС заявил о своих намерениях уже в апреле произвести первую партию масел, объем которой составит полтора миллиона литров.

«С 15 марта мы расконсервировали завод, провели все подготовительные работы, и с 4 по 21 апреля у нас будет произведена первая партия продуктов для рынка — это масла моторные для легковых и грузовых автомобилей и некоторые индустриальные продукты. Эта первая партия составит порядка 1,5 млн литров» - приводит ТАСС заявление коммерческого директора ООО «Топ Лубрикантс», Егора Климова.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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