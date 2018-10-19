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19 окт 2018

Бизнес-сообщество хочет платить за въезд в Москву

Бизнес-сообщество хочет платить за въезд в Москву

Точнее сказать- сделать платным въезд в столицу,  причем с москвичей тоже планируется  взимать деньги. Эта инициатива исходит от ассоциации предпринимателей "Аванти"

Немного истории.  Вопрос платного въезда в город возник не на пустом месте. Еще в 2014 году власти  столицы стали изучать этот вопрос. В качестве аргумента приводился успешный опыт европейских городов, например Лондона. В 2017 году был принят закон "Об организации дорожного движения", согласно которому допускается введения ограничений на проезд машин в зависимости от времени суток или конкретных дней. А в марте нынешнего года, мэр Москвы утешал  жителей столицы тем, что платного въезда  в центр города не будет ибо платных парковок достаточно для регулирования дорожной ситуации.

Сегодня мы наблюдаем, как  инициативная группа предлагает не просто установить тарификацию для въезда  в центр города, но и распространить ее на весь город.  Начать предлагается с 50 рублей за въезд в пределах МКАД и закончить  300 рублями, за въезд в зону Бульварного кольца.  То есть, если например человек уедет из города, то по возвращению, он должен будет заплатить за въезд в необходимую ему зону. Кстати тариф предполагается сделать суточным, а самих москвичей тоже обяжут платить.

В качестве аргументов, создатели инициативы приводят  "угрозу бизнесу", мол пробки и заторы нарушают производственные цепочки, грубо говоря - контракты срываются из за того что "кто-то вовремя не доехал". К слову,  создатели считают, что эта инициатива не нанесет ущерба комфорту жителей города. В своем заявлении они указывают на то, что в "Москве можно быстро и удобно перемещаться общественным транспортом"...

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Автоновости дня, За Рулем , РИА Новости

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