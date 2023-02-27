BMW готовится выпустить водородный автомобиль

Компания BMW наладит производство автомобилей на водороде до 2030 года. Ориентировочный срок – 2026-2027 срок.

Водородным первенцем BMW, вероятно, станет кроссовер iX5 Hydrogen на базе X5, который внешне не отличается от «донора» на традиционном топливе. Он был представлен в 2019 году в статусе концепта, а затем, на выставке IAA Mobility в 2021-м, дебютировал уже в виде предсерийного прототипа. Водород в iX5 хранится в двух баллонах из армированного углеродным волокном пластика.

В движение же автомобиль приводится электрическим двигателем, мощность которого составляет 400 лошадиных сил. Водород же путем химической реакции вырабатывает электричество, которая запитывает батареи.